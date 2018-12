POL-CUX: Von Pedal abgerutscht - 84-jähriger Golf-Fahrer rammt Hauswand

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Montagvormittag (10.12.2018) gegen 11:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Altenbrucher Markt", in Altenbruch. Ein 84-jähriger Golf-Fahrer rutschte eigenen Angaben zufolge von den Pedalen ab, so dass er versehentlich Gas gegeben hat, anstatt zu bremsen. Sein Wagen stieß gegen die Hauswand der dortigen Sparkassenfiliale. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Senior blieb nach Polizeikenntnis jedoch glücklicherweise unverletzt.

