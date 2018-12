POL-CUX: Wem gehören diese Schlüssel?

Cuxhaven (ots) - Geestland. Bereits am vergangenen Montag (03.12.2018) wurden in der Nähe eines Pendlerparkplatzes im Boomsweg, in Neuenwalde, unter anderem die abgebildeten Schlüssel in einer "Marktkauf"-Tüte aufgefunden. Wer Hinweise zum Eigentümer der Schlüssel geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland (Tel.: 04743 / 9280) oder die Polizeistation Langen (Tel.: 04743 / 928270) zu wenden.

