POL-CUX: Randalierer in Klinik eingewiesen + Einbrecher in Altenwalde und Groden

Cuxhaven (ots) - Randalierer in Klinik eingewiesen

Geestland. Freitagabend gegen 19:30 Uhr randalierte ein betrunkener, 23-Jähriger in einem Drogeriemarkt im Schmidtkuhlsweg in Langen und schrie Kunden und Personal an. Angestellte des Marktes baten die Kunden, den Markt zu verlassen und informierten die Polizei, da sie befürchteten, dass der Mann eventuell bewaffnet sein könnte. Die Beamten nahmen den 23-Jährigen, der den Einkaufsmarkt bereits verlassen hatte und sich noch in unmittelbarer Nähe aufhielt, vorläufig fest. Eine Waffe hatte er nicht bei sich. Ein alarmierter Amtsarzt wies den Mann in eine psychiatrische Klinik ein.

Etwa eine Stunde zuvor erhielt der 23-Jährige bereits einen Platzverweis, da er in einem Drogeriemarkt nebenan in ähnlicher Weise aufgefallen war. Auch im Lebensmittelmarkt war er am späten Freitagnachmittag bereits aufgefallen. Eine Angestellte hatte ihn verfolgt, da er im Verdacht stand, einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Der Mann konnte jedoch zunächst entkommen.

++++++++++++++

Einbrecher in Altenwalde und Groden

Cuxhaven. Am Freitag (07.12.2018) kam es zu zwei Einbrüchen in Altenwalde. Im Hummelweg hebelten die bisher noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen 14 Uhr und 19:50 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Das Haus wurde daraufhin nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Das konkrete Stehlgut steht noch nicht fest. Im Tulpenweg verschafften sich Täter durch das Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt in ein Einfamilienhaus. Im Haus wurden nahezu sämtliche Räume durchsucht. Auch hier können derzeit noch keine detaillierten Angaben zu dem erlangten Diebesgut gemacht werden. Dieser Einbruch dürfte sich in der Zeit zwischen 18 Uhr und 23 Uhr ereignet haben. Zu einem weiteren Wohnungseinbruch ist es im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (08.12.2018) und Sonntagabend (09.12.2018) in Groden gekommen. Hier verschafften sich Einbrecher durch Einschlagen einer Tür mit Glaseinsatz Zutritt in ein Haus in der Schultheißenstraße. Die bisher unbekannten Täter durchsuchten auch hier die Räume nach geeignetem Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie jedoch keine Beute. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern machen können, oder die auffällige Fahrzeuge in der näheren Umgebung bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730) zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell