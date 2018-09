POL-OE: 900 kg Aluminium gestohlen

Wenden (ots) - Bisher Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag im Meisenweg eine große Menge Aluminium. Es konnte nicht festgestellt werden wie der oder die Täter in das Industrieobjekt gelangten. Die Spurensicherung fand keine Aufbruchspuren. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

