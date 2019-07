Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unfall auf der B 210 mit leichtem Personen- und hohem Sachschaden

Wilhelmshaven (ots)

Schortens. Am Montag, den 08.07.2019, kam es auf der B 210 in den Abendstunden zu zwei Verkehrsunfällen. Gegen 20 Uhr befuhr der alleinbeteiligte 54-jährige Fahrzeugführer die B 210 von der Autobahn kommend in Richtung Schortens. Vermutlich infolge von Unachtsamkeit übersah er die dortige Baustelleneinrichtung und fuhr in die aufgestellte Straßensperre. Hier war es vor einer Woche zu einem Fahrzeugbrand gekommen, weshalb die Fahrbahnoberfläche beschädigt ist und abgesperrt werden musste. Bei Zusammenstoß des Fahrzeugs mit den Warnbaken wurden davon drei beschädigt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gut eine Stunde später befuhr die alleinbeteiligte 38-jährige Fahrzeugführerin die B 210 in gleicher Richtung. An der gleichen Örtlichkeit übersah auch diese infolge von Unachtsamkeit die dortige Baustelleneinrichtung und fuhr in die dort aufgestellten Warnbaken. In diesem Zusammenhang fuhr ein dahinterfahrender 27-jähriger Fahrzeugführer im Baustellenbereich über die dort noch liegenden Fußplatten. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Mitfahrerinnen im Fahrzeug des 27-jährigen im Alter von 48 und 32 Jahren werden leicht verletzt.

