POL-PDLD: Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und Radfahrer

Edenkoben (ots) - Am 08.09.2018 gegen 10:30 Uhr wurde ein 79-jähriger Radfahrer aus Edesheim leicht verletzt, als er bei Edenkoben die K6 queren wollte und dabei den vorfahrtberechtigten 59-jährigen Motorradfahrer aus Edenkoben übersah. Trotz eines Ausweichmanövers des Motorradfahrers konnte dieser einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich hierbei einen Bruch einer Hand zu. Er wurde zum Klinikum nach Landau verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden (2700EUR). Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323-955-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell