Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohnung

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Sonntag, 14.07.2019, kam es in Uslar, Alleestraße, in den Nachmittagsstunden zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. In der Wohnung durchsuchten sie in den Räumen diverse Schränke und Behältnisse. Sie entwendeten eine Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell