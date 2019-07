Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Garagenbrand

Oberhausen (ots)

Die Feuerwehr Oberhausen rückte am Dienstagmorgen zu einem Garagenbrand in Oberhausen-Osterfeld aus. Beim Eintreffen des Löschzuges 2 brannte es in einer Doppelgarage. Die Einsatzkräfte konnten durch einen Löschangriff das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde glücklicherweise bei diesem Einsatz niemand. Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

