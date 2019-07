Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Ruhr in Love

Oberhausen (ots)

Einsatz: Samstag, den 06.07.2019, "Ruhr in Love" "Ruhr in Love"

Das Mega-Event, "Ruhr in Love", hat laut Veranstalter über 31500 begeisterte Menschen angezogen. Trotz einer durchweg friedlichen Stimmung bei erst guten Wetterbedingungen sorgte dieses Event für vermehrte Einsätze im Bereich des Rettungsdienstes sowie beim Sanitätsdienst auf dem Veranstaltungsgelände. Wie in den Jahren zuvor wurde der Sanitätsdienst durch die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) sichergestellt. An den drei Unfallhilfsstellen auf dem Veranstaltungsgelände wurden 260 Behandlungen der verschiedensten Art durchgeführt. Davon mussten 32 Personen zur Weiterbehandlung in Oberhausener Krankenhäuser transportiert werden. Die Koordination in der gemeinsamen Einsatzleitung der JUH mit der Berufsfeuerwehr hat sich wieder einmal bestens bewährt. Neben den über 67 Sanitätsdiensthelfern der Johanniter waren noch 26 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie der Leitende Notarzt in den Bereichen "Einsatzleitung", "Brandschutz" und "Rettungsdienst" auf dem Olga - Gelände tätig. Wieder einmal hat sich das mit allen Beteiligten erstellte Sicherheitskonzept für diese Veranstaltung bewährt.

Im normalen Tagesgeschehen von 08:00 Uhr bis 23.00 Uhr musste die Einsatzleitstelle der Berufsfeuerwehr Oberhausen noch weitere 65 Einsätze disponieren.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Oberhausen

Telefon: 0208 8585-1

E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell