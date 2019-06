Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, B 3/B 446 - Donnerstag, 06.06.2019, 15.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - Am Donnerstag gegen 15.00 Uhr kam es im Bereich der Abfahrt von der B 3 auf die B 446 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro entstand. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Ein 47 Jahre alter Kraftfahrer aus Baunatal war mit seinem Sattelzug auf der B 3 von Northeim in Richtung Göttingen unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 50 Jahre alter Autofahrer aus Hardegsen. In Nörten-Hardenberg fuhren beide von der B 3 ab. Um mit seinem Auflieger nach rechts abbiegen zu können, musste der Baunataler am linken Fahrbahnrand fahren. Der Hardegser wollte ebenfalls rechts abbiegen und fuhr mit seinem Pkw rechts an dem Lkw vorbei. Beim Anfahren nach rechts übersah der Kraftfahrer den im toten Winkel stehenden Pkw. Der Sattelzug beschädigte die gesamte linke Fahrzeugseite des Autos.

Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

