Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall - Beifahrerin leicht verletzt

Northeim (ots)

B 3 zwischen Northeim und Edesheim - Donnerstag, 06.06.2019, 15.15 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Donnerstag gegen 15.15 Uhr kam es auf der B 3 in Höhe der A 7 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 10 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro.

Eine 47 Jahre alte Kalefelderin war mit der 10-Jährigen in einem Pkw auf der B 3 in Richtung Northeim unterwegs. Vor der Ampel am Autohof hatte sich ein kleiner Rückstau gebildet. Die 47-Jährige bemerkte den unter der Autobahnbrücke stehenden Pkw einer 82 Jahre alten Northeimerin zu spät und fuhr auf.

Das Kind wurde nur leicht verletzt. Der Pkw der Kalefelderin war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

