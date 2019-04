FW-WRN: Feuer_1: Brennt Mülleimer im Sportzentrum Dahl

Freiwillige Feuerwehr Werne

Um 21:04 Uhr wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Alarm-Stichwort Feuer_1 zu einem Mülleimerbrand im Sportzentrum Dahl alarmiert. An einem abseits gelegenen Basketball-Platz war aus unbekannten Gründen der Mülleimer in Brand geraten. Aufmerksame Sportler hatten das Feuer gemeldet. Der Brand war mit Hilfe eines Wasserlöschers schnell gelöscht. Angrenzende Gebäude waren nicht gefährdet. In unmittelbarer Nähe wurden zwei Rucksäcke und ein Mountain-Bike aufgefunden und an die Polizei übergeben. Gegebenenfalls können die Eigentümer etwas zur Aufklärung beitragen. Im Einsatz waren zunächst 21 Einsatzkräfte und vier Fahrzeuge, wovon nach Klärung der Lage zwei Fahrzeuge wieder abrücken konnten.

