Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LG2 - LZ1 - Wasserrohrbruch im Keller

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werne (ots)

Die Löschgruppe 2 aus Langern und der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurden am Samstagmorgen mit dem Einsatzstichwort Technische Hilfe: "TH_1 - Wasserrohrbruch im Keller" über Meldeempfänger in die Langenerstraße in Langern alarmiert. Die Erkundung ergab, circa 25 cm Wasser im Keller. Es wurde im Haus der Wasseranschluss und der Strom abgestellt bzw. abgeriegelt. Aufgrund der geringen Wasserhöhe konnte die Feuerwehr mit ihrem technischen Gerät den Keller nicht vollständig trocken legen. Grundsätzlich kann mit Einsatzmitteln der Feuerwehr erst ab einer Wasserhöhe von mehr als 5 cm effektiv gearbeitet werden. Wasserhöhen geringer als 5 cm können daher nicht abgepumpt werden, und müssen bzw. anders (händisch mit einem Aufnehmer etc.) aufgenommen werden. Im Einsatz waren 16 freiwillige Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [LF10-2, HLF20-1, ELW-1]. Einsatzende war um 08:35 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Werne

Tobias Tenk (Brandmeister)

Pressesprecher

Telefon: 0151 22788827

E-Mail: tobias.tenk@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell