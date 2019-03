Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_3 - LZ1 - brennt Gebäude

Werne (ots)

Am Donnerstagabend um 19:26 Uhr wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort "FEUER_3 - brennt Gebäude" in die Ottostraße in Werne alarmiert. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses hatte durch brennendes Fett in einem Topf ,Teile der Küche angefangen zu brennen. Bei dem Versuch den Brand mit einer Löschdecke selbst zu löschen zogen sich beide Wohnungseigentümer leichte Rauchgasvergiftungen zu.

Der zuerst eintreffende Einsatzleiter und Leiter der Wehr Thomas Temmann erkundete die vorgefundene Lage und vergewisserte sich, dass keine Personen mehr in der verrauchten Wohnung waren. Der Rettungsdienst der Stadt Werne versorgte währenddessen die Wohnungseigentümer. Aufgrund der Rückmeldung der Wohnungseigentümer konnte ein Angriffstrupp zielgerichtet unter umluftunabhängigem Atemschutz mit Kleinlöschgerät in die Küche vorgehen und das stark qualmende Fett und die brennende Löschdecke aus der Wohnung entfernen. Unter Zuhilfenahme der Wärmebildkamera wurde der betroffene Bereich auf Glutnester kontrolliert. Im Anschluss der Kontroll- und Löschmaßnahmen wurden Abluftöffnungen in der verrauchten Wohnung geschaffen und mit dem Hochleistungslüfter eine Überdruckbelüftung durchgeführt. Nachdem der Wohnungsbereich rauchfrei war, konnte der Leitstelle in Unna gegen 20 Uhr Einsatzende gemeldet werden. Die Einsatzstelle wurde an die Hauseigentümer übergeben. Die Ottostraße war während der Löscharbeiten komplett gesperrt. Es waren 26 freiwillige Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne [Löschzug Werne Stadtmitte] mit fünf Fahrzeugen [1-HLF-20, 1-DLK-23, 1-TLF-3000, 1-ELW, KdoW] im Einsatz. Des Weiteren an diesem Einsatz beteiligt war der Rettungsdienst und Notarzt aus Werne sowie die Polizei.

