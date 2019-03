Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: 4 Einsätze in 2 Stunden! Verkehrsunfall auf der BAB 1 - PKW in Leitplanke

Überörtliche Hilfe - Lagerhalle in Vollbrand

2x Straße unter Wasser

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Einen arbeitsreichen Nachmittag hatten die Mitglieder vom Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne. Innerhalb von 2 Stunden kam es zu vier Alarmierungen, die die Brandschützer forderten. Am Freitagnachmittag um 16:27 Uhr wurde der Löschzug per digitalem Meldeempfänger mit dem Stichwort "1RTW - VU PKW in Leitplanke, näheres nicht bekannt, Pol. fordert RTW an" auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen alarmiert. Bereits im Meldeempfänger war zu lesen, dass es sich um die Abfahrt Hamm Bockum / Werne in Fahrtrichtung Bremen handelte. Vermutlich Aufgrund der unklaren Meldung hatte die Leitstelle in Unna die Freiwillige Feuerwehr Werne anstatt die Freiwillige Feuerwehr Rünthe alarmiert. Die Einsatzstelle lag kurz vor der Abfahrt, wofür normalerweise noch Rünthe zuständig wäre. Die Freiwillige Feuerwehr Werne fuhr in Rücksprache mit der Leitstelle dann erst in Richtung Köln, drehte dann in der Abfahrt Hamm / Bergkamen / Rünthe und fuhr wieder in Richtung Bremen zur Abfahrt Hamm / Bockum. Ein BMW hatte auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle verloren und war mit der Leitplanke kollidiert. Eine Person wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst betreut. Da die Erkundung durch den zuerst eintreffenden Einsatzleiter auf dem vorrausgefahrenen Einsatzleitwagen [ELW] keine auslaufenden Betriebsstoffe beim verunfallten BMW ergab, und auch die Autobahnpolizei den Unfallbereich bereits abgesichert hatte, waren keine Aufgaben für die Feuerwehr vorhanden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben und 14 freiwillige Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen rückten wieder ein. Desweiteren an diesem Einsatz beteiligt war der Rettungsdienst und die Autobahnpolizei. Nachdem die Kameraden und Kameradinnen wieder an der Wache vom Löschzug1 Stadtmitte angekommen waren, kam über Telefon die Anforderung der Leitstelle in Unna ein Tanklöschfahrzeug [TLF3000] nach Herbern zur überörtlichen Hilfe zu schicken. In Herbern war seit 16:30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr mit drei Löschzügen [Ascheberg, Davensberg und Herbern] im Einsatz eine Lagerhalle zu löschen. Zur Wasserförderung forderte Sie ein weiteres Löschfahrzeug zur Unterstützung an. Eine Lagerhalle am Mayknap brannte in Herbern in voller Ausdehnung. Der Gruppenführer vom Löschfahrzeug meldete sich am ELW sowie beim Einsatzleiter in Herbern an und verblieb in Rücksprache mit diesem erst mal im Bereitstellungsraum. Als sich die Einsatzlage etwas entspannte mussten die Kameraden aus Werne nicht mehr tätig werden. In Rücksprache mit dem Einsatzleiter konnte der Bereitstellungsraum um 17:50 in Richtung Werne wieder verlassen werden. In Abwesenheit des TLF wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne erneut alarmiert. Das Stichwort im Melder lautete "TH_1 - Wasser steht auf der Straße, ca. 20 cm tief". Der Einsatzort lag an der Stockumer Straße zwischen Werne und Stockum. Mehrere verstopfte Straßenabläufe sorgten nach dem kurzen Starkregen für eine überflutete Straße. Der durch Unrat und Laub verstopfte Korb im Ablauf wurde gezogen bzw. gelehrt und das Wasser konnte so wieder ungehindert abfließen. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren 3 Kameraden mit einem Fahrzeug [Rüstwagen]. Nach circa 20 Minuten konnte Einsatzende gemeldet werden. Direkt im Anschluss an den Einsatz an der Stockumer Straße wurde der Rüstwagen per Funk zu einer weiteren "Straße unter Wasser" in die Bonenstraße nach Werne alarmiert. Auch dort sorgte ein verstopfter Ablauf für eine überflutete Straße. Auch hier wurde der Ablauf gesäubert und danach konnte das Wasser wieder abfließen. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Im Einsatz war zusätzlich zum RW das zurückgekehrte TLF3000, so dass in Summe 12 Kameraden im Einsatz waren. Nach circa 15 Minuten konnte der Leitstelle in Unna Einsatzende gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Werne

Tobias Tenk (Brandmeister)

Pressesprecher

Telefon: 0151 22788827

E-Mail: tobias.tenk@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell