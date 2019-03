Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 und Feuer_2: Technische Hilfe Sturm und Kaminbrand - arbeitsreiches Wochenende für die Feuerwehr Werne

Werne (ots)

Das Wochenende ist sturmbedingt sehr arbeitsreich für die Feuerwehr Werne. Sowohl der Löschzug Stockum als auch der Löschzug Mitte hatten am Samstag bereits je zwei Einsätze. Aufgrund der Unwetterwarnung mit Böen in Orkanstärke wurde von der Leitstelle des Kreises Unna angeordnet, die Meldeköpfe zu besetzte. Ab 12:15 Uhr wurde daher am heutigen Sonntag der Stabs- und Funkraum mit dem sogenannten Unwetterclient hochgefahren und mit Personal besetzt.

Los ging es gestern für den LZ 1 Stadtmitte am Samstag um 15:32 Uhr. Sturmböen hatten in der Tigge das Dach eines größeren Schuppens teilweise abgedeckt und dabei Fahrzeuge beschädigt. Um weiteren Schaden zu vermeiden entfernte die Feuerwehr über die Drehleiter alle losen Teile und reinigte die Straße von Dachpappe. Über das Ordnungsamt und den Bauhof ließ die Polizei die Straße Tigge sperren, da weitere Sturmböen nicht auszuschließen waren. Der Einsatz für 12 Einsatzkräfte und drei Fahrzeuge der Feuerwehr endete um 16:30 Uhr. Die nächsten Einsätze waren im Bereich Stockum zu verzeichnen. Um 15:50 Uhr traf es gleich drei Bäume auf der Hellstraße. Der Eigentümer war bei Eintreffen der Feuerwehr schon mit der Kettensäge aktiv, wurde aber vom Löschzug Stockum unterstützt. Auch hier waren 12 Kameradinnen und Kameraden mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Mit der Übergabe an den Eigentümer um 17:27 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung für den Löschzug 3 Stockum. Auf der Nordlippestraße war Baumschnitt, der ungesichert gelagert war, durch die Sturmlage auf die Landstraße geweht worden und zum Gefahrenschwerpunkt geworden. Die Feuerwehr beseitigte die Hindernisse, der Einsatz wurde schon um 18:14 Uhr beendet.

Eine dreiviertel Stunde später wurde um 18:55 Uhr die Jahreshauptversammlung der Ehrenabteilung des Löschzug 1 durch einen weiteren Alarm unterbrochen. In der Bergstraße hatte sich Ruß in einem Kamin entzündet und sich zu einem Kaminbrand entwickelt. Der brennende Ruß stieg spektakulär aus dem Kamin auf, so dass Anwohner die Feuerwehr alarmierten. Das Brandgut wurde per Schuttmulden aus dem Kaminofen entfernt. Der Kaminzug wurde über die Drehleiter gekehrt, bis die Situation entschärft war. Mit der Wärmebildkamera kontrollierte die Feuerwehr das Ergebnis und übergab die Einsatzstelle um 20:10 Uhr an die Eigentümer. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen.

