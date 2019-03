Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

BODENFELDE/NIENOVER (stüw.) Am Freitag, 08.03.2019, gegen 23.45 Uhr, kam es in Nienover zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann aus Berlin stellte einen Transporter in Nienover, Schinkeltriftstraße, ab und sicherte ihn nicht ausreichend gegen Wegrollen. Der Transporter rollte rückwärts einen Hang hinunter und prallte gegen einen Erdwall. Am Fahrzeug sowie am Erdwall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 800,- Euro.

