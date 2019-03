Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Freitag, 08.03.2019, gegen 19.00 Uhr, kam es in Uslar, Wolfhagen, zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit seinem Pkw die Straße Wolfhagen in Richtung Neustädter Platz. Ein 22-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw von der Stiftstraße auf die Straße Wolfhagen. Dabei übersah er den vorfahrtberechtigten erstgenannten Mann mit seinem Pkw. Es kam zu einem Zusammenstoß. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 11.000,- Euro.

