POL-PPTR: Einbrecher kommt am frühen Vormittag

Trier (ots) - Ungeachtet der Anwesenheit der Bewohner dringt ein bisher unbekannter Einbrecher am Sonntagvormittag zwischen 10.20 Uhr und 10.50 Uhr in ein Haus ein und stiehlt einen Laptop.

Das Fenster zum Wohnzimmer in der Merianstraße in Trier , durch das der Unbekannten eingestiegen ist, war nur kurze Zeit zum Lüften geöffnet. Diese Gelegenheit nutzte der Einbrecher, um einen hier deponierten Laptop an sich zu nehmen und flugs das Weite zu suchen. Als die Geschädigte kurz darauf wieder in das Zimmer kam, bemerkte sie den Diebstahl sofort und alarmierte die Polizei. Hinweise auf den Täter konnten jedoch bisher nicht gefunden werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651/97792290 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang immer wieder zu besonderer Vorsicht. Einbrecher und Diebe nutzen jede sich ihnen bietende Gelegenheit, um in fremde Häuser einzusteigen. Lassen Sie daher ihre Fenster nie unbedacht offen stehen, egal, ob sie zuhause sind, nur kurz in den Garten oder zum Einkauf gehen. Mehr Informationen unter www.einbruchschutz-rlp.de

