FW-WRN: Tanz in den Mai vom Löschzug Stockum

Der Löschzug 3 aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne veranstaltet dieses Jahr am Dienstag den 30.04.2019 zum 10. Mal die Traditionsveranstaltung "Tanz in den Mai" im Festsaal vom Haus Tingelhoff in Stockum. Die ersten Vorbereitungen sind bereits angelaufen! In Kürze werden Banner die durch die Kameraden aus Stockum auf dem Foto bereits hoch gehalten werden im Ortsteil Stockum aufgehängt. Für tanzbare Musik an diesem Abend ist ebenfalls bereits gesorgt und auch an Essen und Trinken wird es in Stockum nicht hapern. Wie im richtigem Leben auch ist der Löschzug aus Stockum für jedes Wetter gerüstet und freut sich schon jetzt auf seine Gäste! Feiern Sie mit Ihrer freiwilligen Feuerwehr in den Mai. Wir freuen uns auf Ihr kommen!

