POL-PPTR: Schwere Diebstähle aus PKW und Imbiss in Trier und Pluwig

Trier/Pluwig (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 22. April 2018, 18 Uhr und Montag, 23. April, 11 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter im Bereich Peter-Lambert-Str. in Trier auf nicht bekannte Weise Zutritt zum geparkten BMW der 1er-Klasse des Geschädigten und entwendete aus dem Fahrgastraum diverse Bekleidung und Elektroartikel. Zudem wurde aus dem Kofferraum Fahrzeugzubehör entwendet. Auf dem Fahrersitz konnte eine Ampulle mit Ammoniumsulfit (vermutlich eine Stinkbombe) aufgefunden werden, die wahrscheinlich vom Täter zurückgelassen wurde. Aufbruchspuren konnte die Polizei nicht feststellen.

Vom vergangenen Dienstag, 24. April, gegen 22:30 Uhr, bis 6:45 Uhr am Mittwochmorgen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter im Bereich der Trierer-Straße in Pluwig ebenfalls auf unbekannte Weise Zutritt in den Fahrgastraum eines KIA. Aus dem Fußraum des PKW wurde ein Laptop sowie eine Stofftasche entwendet.

In der Nacht zum heutigen Montag zwischen 1 Uhr und 4:15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch Einwerfen der Eingangstür in einen Imbiss in der Meierstraße in Trier-Zewen ein. Im Inneren des Lokals wurde ein Spieleautomat aufgehebelt und der Inhalt entwendet. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 bzw. 2255 in Verbindung zu setzen.

