FW-WRN: Technische Hilfe Tür und Feuer 1: Zwei Einsätze für die Feuerwehr

Werne (ots)

Um 12:19 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwiliigen Feuerwehr Werne mit dem Alarmstichwort Feuer_1 zu einem vermeintlich brennenden Baum in den Lippewiesen alarmiert. Bei der Erkundung ergab sich, dass es sich um ein noch schwelendes Schwedenfeuer handelte, dass in einer Feuerstelle stand. Vermutlich handelte es sich um den wärmenden Mittelpunkt eines Lagerfeuer-Abends und vom Vorabend noch "übrig geblieben". Eine Passantin hatte bereits Löschversuche unternommen und mit Hilfe eines Wasserlöschers war das Problem schnell aus der Welt geschafft. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen sowie ein Streifenwagen der Polizei.

Bereits drei Minuten zuvor ging eine Alarmierung für den Löschzug 3 Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne ein. Mit dem Stichwort TH_Tür wurden die Helfer zu einer unklaren Situation in den Pappelweg gerufen. Auf mehrfaches Schellen und Klopfen eines Bekannten wurde die Türe nicht geöffnet, so dass dieser die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr öffnete der vermeintlich Hilfsbedürftige aber selbst verwundert die Türe, so dass keine Maßnahmen ergriffen werden mussten. Auch hier waren 12 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen unterwegs, zudem die Polizei und der Rettungsdienst Werne.

