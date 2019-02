Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Venningen - Polizei sucht schwarzen VW

Zu einem Verkehrsunfall auf der L 542 bei Venningen kam es gestern Abend (19.02.2019) gegen 19.30 Uhr. Einer 22-jährigen Autofahrerin kam im Kurvenbereich kurz vor Venningen ein schwarzer PKW auf ihrem Fahrstreifen entgegen und beschädigte dabei ihren linken Außenspiegel. Der Unbekannte entfernte sich Richtung Kirrweiler. Da Fragmente des Kennzeichens und der Fahrzeugtyp bekannt sind, kann der Fahrzeugführer vermutlich ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

