Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach, L509, 19.2.19, 22.20 Uhr Verkehrsunfallflucht

Offenbach (ots)

Am 19.2.19, gegen 22.20 Uhr ereignete sich auf der L509 zwischen Ottersheim und Offenbach ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein in östlicher Richtung fahrender Pkw kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden VW Golf, dessen gesamte Fahrerseite und der Reifen beschädigt wurde. Die 65-jährige Golf-Fahrerin musste ihren beschädigten Pkw in einem Feldweg abstellen, da er nicht mehr fahrbereit war. Der verursachende Pkw fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kennzeichen des flüchtigen Pkw, evtl. ein SUV, ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de.

