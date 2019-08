Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Traktor beschädigt

Schweigen-Rechtenbach (ots)

In der Zeit vom 1. auf den 2.08.2019 wurde ein in der Bergstraße abgestellter Traktor beschädigt. Hierbei wurde der Keilriemen am Fahrzeug durchtrennt. Weiterhin wurden Sand und Blätter in den Tank gestopft, sodass dieser entleert und gereinigt, der Filter gewechselt und die Leitungen gespült werden müssen. Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

