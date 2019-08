Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Germersheim (ots)

Auf Grund des nahezu rekordverdächtigen Wertes von 4,5 Promille kam es bereits am 02.08.2019 zu einem Verkehrsunfall in Rülzheim. Demnach befuhr die Fahrerin eines Pkw die L553 aus Kuhardt kommend in Richtung Rülzheim und kam kurz vor dem Kreisverkehr von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte mit einem Findling und einem Verkehrszeichen und kippte auf die Seite. Die Fahrerin blieb augenscheinlich unverletzt, da jedoch Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher erstaunliche 4,5 Promille ergab. Somit wurde der Fahrerin im Anschluss im Krankenhaus, in welches sie sicherheitshalber zur Beobachtung verbracht wurde, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig beschlagnahmt.

