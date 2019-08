Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unfallflucht mit angefahrenem Fußgänger

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am 05.08.2019, gegen 00:15 Uhr, wollte ein 39jähriger aus dem Bereich der VG Edenkoben die Staatsstraße überqueren, als ein Pkw der Marke Peugeot mit SÜW-Kennzeichen angefahren kam. Der Pkw habe kurz vor ihm angehalten, sei dann jedoch weitergefahren und habe ihn mit sehr geringer Geschwindigkeit von hinten angestoßen. Durch den Stoß kam der Fußgänger zu Fall und fiel in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt. Im Anschluss setzte der Pkw seine Fahrt in Richtung Neustadt fort. Der Verletzte war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme stark alkoholisiert. Gegen den flüchtigen Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Sebastian Katzenberger



Telefon: 06323 955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell