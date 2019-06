Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Am Sonntag, d. 23.06.2019, 19.05 Uhr ereignete sich in Zellerfeld, Goslarsche Straße, in der sog. Fischerkurve, der Unfall. Ein 49-jähriger Clausthaler befuhr die Goslarsche Straße in Richtung Telemannstraße. In der Linkskurve kam er dann nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte auf der Verkehrsinsel und verletzte sich hierbei schwer. Ein Alcotest vor Ort ergab einen Wert von 1,97 Promille, offensichtlich die Ursache für den Unfall. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo dann auch die Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Starfverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. /Krz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell