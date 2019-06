Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar für den Zeitraum von Fr., 21.06., 12 Uhr bis So., 23.06., 12 Uhr

Brand einer Garage

Am Sonntagmorgen wurde der Brand eines Holzstapels in Klein Mahner gemeldet. Vom Holzstapel, der auf bislang unbekannte Weise in Brand geriet, griff das Feuer auf eine Garage über. Die eintreffende Feuerwehr konnte das Übergreifen auf ein Wohnhaus verhindern. Der Sachschaden beträgt ca. 20.000,- Euro.

Wildunfall mit vier leicht verletzten Personen

Am späten Samstagabend befuhr ein Pkw aus Goslar besetzt mit vier Frauen die B 241 zw. Goslar und Auerhahn. Als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte, kam es zum Zusammenstoß. Alle vier Pkw-Insassinnen wurden dabei durch auslösende Airbags leicht verletzt.

