POL-PDLU: (Schifferstadt) Weitere Kontrollen der Polizei

Schifferstadt (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt legten am vierten Tag der Verkehrssicherheitswoche ihren Fokus auf den Pfalzring in Mutterstadt und auf die Speyerer Straße in Dannstadt-Schauernheim. Bei der Geschwindigkeitskontrolle in Dannstadt-Schauernheim ist der Schnellste mit 49 km/h gemessen worden, in Mutterstadt sogar mit 68 km/h. Auf beiden Strecken gilt Tempo 30. Während der Verstoß in Dannstadt-Schauernheim noch mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro geahndet wird, zieht die Geschwindigkeitsüberschreitung in Mutterstadt ein Bußgeld von 120 Euro und einen Punkt nach sich.

