POL-PDLU: (Mutterstadt) Zwei Einbruchsversuche in Wohnhäuser

Mutterstadt (ots) - Am Donnerstag zwischen 11:30 und 20:45 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Karl-Marx-Straße einzubrechen. Entsprechende Hebelspuren konnten an der Haustür festgestellt werden. Den Tätern gelang es jedoch nicht, die Tür aufzubrechen. Ähnlich dürfte sich der Einbruchsversuch in der Otto-Hahn-Straße zugetragen haben. Auch hier sind Hebelspuren an der Haustür eines Mehrfamilienhauses festgestellt worden. Den Tätern gelang es aber ebenfalls offenbar nicht, die Tür zu überwinden. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de Verbindung zu setzen.

