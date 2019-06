Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom Sonntag, den 23.06.2019

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Ladendiebstahl

Bad Harzburg. Am Samstag gegen 12.30 Uhr kaufte eine 55-jährige Bad Harzburgerin in einem Einkaufsmarkt am Güterbahnhof ein. Beim Bezahlvorgang dieser Waren und dem Passieren des Kassenbereichs verbarg sie allerdings in mitgeführten Taschen weitere, noch nicht bezahlte Waren im Wert von ca. 40 Euro. Beim Verlassen des Marktes konnte sie allerdings von einem Berechtigten aufgehalten werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

In eigener Sache

Bad Harzburg. Der wachhabende Polizeibeamte des PK Bad Harzburg staunte nicht schlecht, als am Samstag gegen 18.30 Uhr ein Mann von der stark frequentierten Herzog-Wilhelm-Straße auf das Grundstück der Polizei trat und damit begann, öffentlichkeitswirksam gegen die Hausecke eines dortigen Nebengebäudes zu urinieren. Trotz sofortiger Ansprache ließ der offenkundig unter Alkoholeinfluss stehende Mann von seiner Handlung nicht ab. Den 58-jährigen Lüneburger erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

i.A. Schierarndt, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell