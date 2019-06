Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 22.06.2019

Goslar (ots)

Beleidigung Am Mi., 15.10 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Seesener mit seinem PKW die Lautenthaler Str., als ihm ein 28-jähriger Seesener mit seinem PKW entgegen kam. Der 28-jährige zeigte dem 47-jährigen aus dem Auto heraus den gestreckten Mittelfinger. Durch diese Geste fühlte sich der 47-jährige beleidigt und erstattete Strafanzeige. In diesem Zusammenhang teilte er mit, dass er bereits am 20.05.19 von dem Beschuldigten verbal beleidigt wurde (sch).

Verkehrsunfall Am Fr., 15.05 Uhr, rangierte ein polnischer LKW-Fahrer auf dem Parkplatz Ziegenberg an der B 243, FR Seesen, rückwärts und übersah den hinter ihm stehenden PKW eines Mannes aus Münster, an dessen Fahrzeug ein Schaden von ca. 3.000 EUR entstand (sch).

Verkehrsunfall Am Fr., 17.10 Uhr, befuhr eine Seesenerin die B 243 in Rtg. Schlackenmühle und verließ diese an der Abfahrt Münchehof. Im Abfahrtsbereich erfasste der PKW ein über die Straße wechselndes Rehkitz, das durch den Zusammenstoß getötet wurde. Schaden am PKW: ca. 2.000EUR (sch).

Betrunkener LKW-Fahrer auf der Autobahn Am Sa., 03.45 Uhr, erhält das PK Seesen Kenntnis über einen Sattelzug, der die BAB 7 von Kassel in Rtg. Hannover in Schlangenlinien befährt. Dieses Fahrzeug sollte zuvor in Höhe Göttingen mehrere Warnbaken beschädigt haben. Die Seesener Funkstreife kann der Sattelzug mit unbeleuchtetem Auflieger aus dem Bereich Ulm in Höhe der Anschluss-Stelle Seesen feststellen und nimmt die Verfolgung auf. Der Fahrzeugführer wird bei eingeschaltetem Blaulicht per Anhaltesignalgeber zum Stoppen aufgefordert. Der Fahrer setzt seine Fahrt jedoch unvermindert unter Ausnutzung von nahezu drei Fahrstreifen fort. Daher verbleibt der Fustw zur Absicherung des nachfolgenden Verkehrs zunächst hinter dem Sattelzug. Eine hinzukommende Fustw-Besatzung aus Gandersheim kann sich vor den Zug setzen und gibt ebenfalls Haltezeichen. Trotzdem wird die Fahrt über mehrere Kilometer unbeirrt in Schlangenlinien fortgesetzt. Erst in Höhe Bornum kann der Sattelzug auf einen Parkplatz gelotst und angehalten werden. Der 71-jährige Fahrer aus Hamburg steht erheblich unter Alkoholeinflusss. Ein Alcotest ergibt einen Wert von 1,82 Promille. Dem Mann wird auf dem PK Seesen eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wird sichergestellt. Anschließend wird er zur Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam Goslar zugeführt (sch).

