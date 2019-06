Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage vom 20.06.2019

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 18.06.2019, 17.10 Uhr bis Mittwoch, 19.06.2019, 07.30 Uhr wurde in Braunlage, Elbingeröder Straße auf dem Parkplatz an der Sporthalle ein dort abgestellter weißer Pkw Hyundai Limousine mit GS-Zulassung vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein zur Zeit unbekanntes Fahrzeug hinten linksseitig beschädigt. Am Pkw Hyundai entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Braunlage unter 05520-93260.

