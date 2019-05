Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Verkehrsunfall durch freilaufenden Hund

Am Montag, 20. Mai 2019, um 18.35 Uhr, befuhr eine 52-Jährige aus Damme die L 846 mit einem Pkw. Im Einmündungsbereich zur Straße Hinnenkamp lief plötzlich ein Hund quer über die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst, konnte jedoch noch weglaufen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Hundehalters nimmt die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91/95 00 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 18. Mai 2019 kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Quakenbrücker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten VW Tiguan. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

