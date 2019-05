Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungenf für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines E-Bikes

In der Zeit von Samstag, 18. Mai 2019, 12.00 Uhr, bis Montag, 20. Mai 2019, 12.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein verschlossenes E-Bike der Marke "HAIBIKE" aus der Garage eines Einfamilienhauses in der Robert-Dannemann-Straße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Palettendiebstahl

Am Montag, 20. Mai 2019, in der Zeit von 00.10 Uhr bis 01.20 Uhr, fuhren mindestens vier bislang unbekannte Täter mit einem Pkw mit Anhänger über ein angrenzendes Feld an das rückwärtige Betriebsgelände einer Firma an der Straße Mittelwand Mitte. Dort durchtrennten Sie einen Maschendrahtzaun und entwendeten insgesamt fünf Paletten mit Kunststoffsteigen eines Europoolsystems. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Goldenstedt - Tageswohnungseinbruch

Am Montag, 20. Mai 2019, versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 07.18 Uhr bis 13.45 Uhr, in zwei Einfamilienhäuser an der Straße "Im Meerpohl" einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zum Eindringen in das Haus kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Lohne - Brand

Am Dienstag, 21. Mai 2019, gerieten aus bislang ungeklärter Ursache gegen 03.30 Uhr drei Müllgroßbehälter in der Straße "Gingfeld" in Lohne in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Sonntag, 19. Mai 2019, 20.20 Uhr, bis Montag, 20. Mai 2019, 10.45 Uhr, stachen unbekannte Täter mit einem Messer ein Loch in die Flanke des vorderen rechten Reifen eines Pkw BMW, welcher in der Thomas-Mann-Straße in Goldenstedt abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Dinklage - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 20. Mai 2019, befuhr ein 56-Jähriger aus Dinklage gegen 22.00 Uhr mit seinem Pkw die Straße "Am alten Wasserwerk", obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Da Nachtrunk behauptet wurde, erfolgte die Entnahme einer Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bakum - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Montag, 20. Mai 2019, 13.15 Uhr, befuhr eine 28-Jährige aus Bakum mit ihrem E-Bike-Fahrradanhängergespann den Geh- und Radweg der Darener Straße in Richtung ortsauswärts. Das im Fahrradanhänger sitzende 3-jährige Kinde schnallte sich ab, sprang aus dem fahrenden Gespann und prallte mit dem Kopf auf dem Gehweg auf. Es erliltt dabei Gesichtsverletzungen und wurde durch Rettungskräfte medizinisch versorgt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell