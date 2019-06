Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 19.06.2019

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

Am vergangenen Wochenende beschmierten unbekannte Täter die Fassade der Grundschule in Münchehof mit rechtsradikalen Schriftzügen. Unter anderem "SSkaliert" und "Die neue SSKlasse von Mercedes". Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter der Rufnummer 05381-9440 in Verbindung zu setzen. (som)

Versuchter Diebstahl aus LKW

In der Zeit von Dienstag, 18.06.2019, 23.00 Uhr, bis Mittwoch, 19.06.2019, 05.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter auf dem Autohof Rhüden und der Raststätte Harz West in 21 Fällen durch Aufschlitzen der Plane an die Ladung geparkter LKW zu gelangen. Gegenstände wurden offensichtlich nicht entwendet. (som)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell