Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 18.06.2019.

Goslar (ots)

Lagercontainer aufgebrochen.

Goslar. In der Zeit von Freitagvormittag, 11.00 Uhr, bis Montagvormittag, 08.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Metallhüttenbetreibers in der Landstraße, entfernten gewaltsam das Vorhängeschloss eines dort befindlichen Lagercontainers und entwendeten ein Akkuteppichschneidemesser sowie eine Digitalkamera. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundertzwanzig Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Scheibe eingeschlagen, Mobiltelefone gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Samstagabend, 21.00 Uhr, bis Montagmorgen, 05.54 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach Einschlagen einer doppeltverglasten Tür in ein SB-Warenhaus in der Gutenbergstraße ein und entwendeten aus einer Vitrine mehrere Mobiltelefone. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gutenbergstrasse bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Wohnung.

Goslar. Am Sonntagabend, zwischen 19.45 und 20.15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich, gewaltsam das Fenster einer Wohnung in einem Mehrparteienwohnhaus in der Gundenstraße zu öffnen. Es blieb glücklicherweise bei diesem Versuch, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gundenstrasse bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Auto beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Montagvormittag, 07.40 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den rechten Außenspiegel eines in der Karlsbader Straße ordnungsgemäß abgestellten blauen Peugeot 207 mit GS-Kennzeichen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. In der Zeit von Sonntagnachmittag, 18.00 Uhr, bis Montagvormittag, 08.30 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand des Marienbader Wegs, Höhe Haus Nr. 26, ordnungsgemäß abgestellter schwarzer Renault Scenic mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar beim Ein- oder Ausparken im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

