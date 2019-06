Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 17.06.2019.

Goslar (ots)

Kennzeichen gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Samstagnachmittag, 18.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 05.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichen GS - AF 1409 eines auf dem Parkplatz in der Berliner Allee, Ecke Grauhöfer Straße, ordnungsgemäß abgestellten schwarzen VW Caddy. Bei der Tat entstand voraussichtlich ein Schaden in Höhe von knapp fünfzehn Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Kellerräume.

Goslar. In der Zeit von Freitagabend, 22.30 Uhr, bis Sonntagvormittag, 11.40 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter auf nicht bekannte Art und Weise Zugang zu einem Mehrparteienwohnhaus in der Mauerstraße, begaben sich in das Kellergeschoss, öffneten hier gewaltsam die Türen zweier Abstellräume und entwendeten hieraus in der Folge ein mit einem Spiralkabelschloss gesichert abgestelltes Mountainbike Ümet, 29er Reifengröße, 21er Nabengangschaltung, rot-schwarzer Rahmen, sowie einen Akkuschrauber mitsamt Bit-Kasten. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen im Bereich der Mauerstraße bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Automaten aufgebrochen.

Bad Harzburg. In der Zeit von Samstagabend, 21.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 09.32 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter zwei auf dem Gelände einer SB-Autowaschanlage in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße befindliche Staubsaugerautomaten und entwendeten anschließend Münzen sowie Jetons in nicht bekannter Anzahl. Nach ersten Schätzungen dürfte allerdings ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden sein. Die Polizei Bad Harzburg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05322/91111-0 zu melden.

Auto beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Samstagabend, 19.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 11.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den im Wiesenweg ordnungsgemäß abgestellten weißen Ford Transit mit GS-Kennzeichen, indem sie beide Scheibenwischer abbrachen sowie das Glas des linken Außenspiegels zerstörten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Auto beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Samstagmittag, 13.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 17.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Frontscheibe eines am Fahrbahnrand der Tappenstraße ordnungsgemäß abgestellten grauen Ford Fiesta mit GS-Kennzeichen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

