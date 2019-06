Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 15.06.2019

Goslar (ots)

Wildunfall - Schaden ca. 150,- Euro

14.06.19, 11.24 Uhr, Seesen, B 243, Rhüden Rtg. Bockenem. Ein 56-jähriger Pkw Fahrer aus Seesen befuhr die B 243 von Rhüden in Rtg. Bockenem und kollidierte mit einem querenden Reh. Am Pkw entstand Sachschaden.

Körperverletzung

14.06.19, 19.30 Uhr, Seesen, St.-Annen-Straße Zwischen dem 38-jährigen Beschuldigten und dem 42-jährigen Opfer kam es nach anfänglichen Streitigkeiten unter Hausbewohnern zu einer Auseinandersetzung. Der spätere Beschuldigte fühlte sich durch den alkoholisierten Nachbarn bedroht und schlug diesen an den Kopf, der sich dadurch am Türrahmen eine blutende Platzwunde zuzog, welche vor Ort von einer RTW-Besatzung behandelt werden mußte. Beide Beteiligten gaben später an, dass es sich bei dem gesamten Streit um ein Missverständnis gehandelt habe.

Wildunfall - Tier wurde vor Ort erschossen

15.06.19, 01.30 Uhr, Lutter, L 500. Ein 21-jährige Pkw Fahrerin aus Liebenburg befuhr die L 500 von Ostharingen in Rtg. Ostlutter und kollidierte mit einem querenden Reh. Das verletzte Tier wurde vor Ort von den eingesetzten Beamten durch zwei Schüsse aus der Dienstwaffe erlöst. Am Pkw entstand kein Sachschaden.(hei)

