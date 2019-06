Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeistation Langelsheim Berichtszeitraum: Sa., 15.06.2019, 12:00 Uhr bis So., 16.06.2019, 12:00 Uhr

Ladendiebstahl

Am Samstag, den 15.06.2019, um 17:30 Uhr, entwendet ein bislang unbekannter Täter Bekleidungsgegenstände im Gesamtwert von 50 Euro aus den Auslagen des Action-Marktes in Langelsheim. Der Täter wird bei der Tatausführung von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Dennoch bittet die Polizei, Personen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat / dem Täter geben können, sich mit der Polizei in Langelsheim, Tel. 05326-97870, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Mercedes SLK

Am Samstag, 15.06.2019, in dem Zeitraum von ca. 12:45 Uhr - 13:45 Uhr wird durch einen unbekannten Täter der Lack eines schwarzen Mercedes mit GS-Kennzeichen, welcher im Palandsmühlenweg im Bereich Palandsmühle abgestellt war, rundherum zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird zunächst mit 1.000 Euro beziffert. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat, einem möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Langelsheim, Tel. 05326-97870, in Verbindung zu setzen.

