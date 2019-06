Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar Berichtszeitraum: Sa., 15.06.2019, 12:00 Uhr bis So., 16.06.2019, 12:00 Uhr

Fahrrad aus Keller entwendet

Am Samstag, 15.06.2019, gegen 17:30 Uhr, wird der Polizei Goslar angezeigt, dass ein bislang unbekannter Täter in dem Zeitraum vom 10.06.2019, 10:00 Uhr bis zum Anzeigezeitpunkt in das Kellerabteil des Geschädigten in dem Mehrfamilienhaus der Fröbelstraße 16 in Goslar eingedrungen ist. Aus diesem wird ein schwarzes Trekkingrad entwendet. Zeugen, insbesondere Bewohner des Mehrfamilienhauses, welche Beobachtungen im genannten Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Goslar (Tel. 05321-339 0) in Verbindung zu setzen.

Ins Gesicht getreten

In den frühen Morgenstunden, um 04:36 Uhr des 15.06.2019 wird das 28-jährige männliche Opfer von einem unbekannten Mann in der Klubgartenstraße / Bereich Bahnhof Goslar unvermittelt ins Gesicht getreten. Nach der Tatausführung flüchtet der Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer wird leicht im Gesicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Goslar, Tel. 05321-339 0, in Verbindung zu setzen.

Ladendiebstahl von Tabak und Alkohol

Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, wird ein 37 Jahre alter Mann dabei beobachtet, wie er verschiedene Alkoholika und Tabakwaren im Gesamtwert von gut 68 Euro aus den Auslagen eines Einkaufsmarktes in der Hildesheimer Straße in Goslar entnimmt und ohne Bezahlung den Markt verlassen will. Er kann durch Angestellte angesprochen und aufgehalten werden. Der Mann muss sich nun im entsprechenden Strafverfahren verantworten.

Sachbeschädigung an einem PKW Ford

In dem Zeitraum von Freitag, 14.06.2019, 19:00 Uhr bis Samstag, 15.06.2019, 15:00 Uhr wird ein grauer Ford S-Max mit Kennzeichen aus Mannheim (MA) durch einen unbekannten Täter im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der PKW stand im Tatzeitraum im Bereich Neue Straße in Goslar geparkt. Der entstandene Schaden wird zunächst auf 150 Euro geschätzt. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat / einem möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Goslar, Tel. 05321-339 0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht auf Baumarktparkplatz

Am Samstag, 15.06.2019, in dem Zeitraum von 13:15 Uhr bis 16:00 Uhr, beschädigt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken ein auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Bereich Goslar-Baßgeige abgestellten grauen PKW Volkswagen (VW) Tiguan mit GS-Kennzeichen im Bereich der Beifahrertür. Nach dem Unfall verlässt der Verursacher unerkannt die Unfallstelle. Die Schadenssumme beläuft sich ersten Schätzungen nach auf 800 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich mit der Polizei in Goslar, Tel. 05321-339 0, in Verbindung zu setzen.

i.A. Carl, POK

