POL-GS: Pressebericht Polizei Vienenburg, Sonntag, 16.06.2019

Vienenburg

Verkehrsunfall

Samstag, 15.06.2019, 14.45 Uhr, Immenrode, Weddinger Straße Die 26-jährige Führerin eines Mercedes befuhr in Immenrode die B 82 in Richtung Weddingen und musste ihren Pkw in der Einmündung der Vienenburger Straße verkehrsbedingt anhalten. Die ihr folgende, 30-jährige Fahrzeugführern eines Pkw VW, bemerkte dies zu Spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 4000 Euro.

Kind bleibt beim Klettern im Baum hängen

Ein 4-jähriger Junge kletterte am Vienenburger See hoch in einen Baum, steckte jedoch plötzlich mit einem Bein fest und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Durch die FFW konnte der Junge unverletzt aus dem Baum geborgen werden. Die auch eingesetzten Rettungsdienste und die Polizei brauchten nicht mehr eingreifen.

