Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in den Tiergarten in 17153 Ivenack ( LK MSE)

Malchin (ots)

In der Nacht vom 14.06.2019 zum 15.06.2019 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum umfriedeten Gelände des Tiergarten in 17153 Ivenack in der Eichenallee. Auf dem Gelände drangen sie gewaltsam in das Kassen- und Verkaufsgebäude ein. Aus diesem entwendeten sie diverse Wurstspezialitäten aus Wildfleisch. Der Wert des erlangten Stehlgutes beläuft sich auf ca. 500,-EUR. Die Täter verursachten weiterhin massiven Schaden an der Eingangstür und der Elektrik. Der Sachschaden, den die unbekannten Täter beim Einbruch anrichteten, wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen welchen in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Malchin unter der Telefonnummer 03994-231224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

