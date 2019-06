Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz vom 16.06.2019

Goslar (ots)

Gefährliche Körperverletzung durch Tritt ins Gesicht

Im Verlauf einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Personen in unmittelbarer Nähe zum Stadtfest CLZ, wurde einer der beiden Beteiligten zu Boden gestoßen. Hier am Boden liegend wurde er von einem bis dahin unbeteiligten Dritten mit dem beschuhten Fuß ins Gesicht getreten und verletzt. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Widerstand nach Platzverweis

Einer 33-jährigen, erheblich alkoholisierten Frau wurde für den Bereich des Stadtfestes ein Platzverweis ausgesprochen, welchem sie jedoch auch nach mehrmaliger Auuforderung nicht nachkam. Als der Platzverweis von den eingesetzten Polizisten durchgesetzt werden sollte, sperrte sich die Frau vehement und griff die Polizeibeamten an, in dem sie versuchte, diese zu treten und zu beissen. Zudem wurden durch die Frau auch noch übelste Beleidigungen gegenüber den Polizisten ausgesprochen. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und es wurde gegen sie ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Einem ebenfalls erheblich alkoholisierten, 28-jährigem Mann wurde für den Bereich des Stadtfestes ein Platzverweis ausgesprochen, welchem dieser jedoch auch nach mehrmaliger Auuforderung nicht nachkam. Als der Platzverweis von den eingesetzten Polizisten durchgesetzt werden sollte, sperrte er sich vehement und filmte fortwährend die polizeilichen Maßnahmen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und es wurde gegen ihn ebenso ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bei einem 37-jährigem Hannoveraner ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,38 Promille. Ebenso verlief ein Drogentest bei dem Fahrzeugführer positiv. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Dem Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Wechselseitige gefährliche Körperverletzung

Auf dem Stadtfest kam es zu einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung zwischen einer männlichen und einer weiblichen Person, welche sich gegenseitig Glasflaschen an den Kopf schlugen und hierbei verletzt wurden. Die Frau wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst ärztlich versorgt, der Mann entfernte sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort. Gegen beide Personen wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

Sturz eines Motorradfahrers mit Unfallflucht

Im Bereich der B 242, zwischen Bad Grund und Clausthal-Zellerfeld, kam ein 29-jähriger Motorradfahrer gegen 08:30 Uhr auf Grund eines Ausweichmanövers zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Er gab an, dass ihm in einem Kurvenbereich ein Pkw entgegen gekommen sei, welcher bereits leicht in den Gegenverkehr fuhr. Hierdurch wollte er nach rechts ausweichen, kam auf den unbefestigten Seitenrand neben der Fahrbahn und stürzte. Der entgegenkommende, verursachende Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen zu diesem Verkehrsunfall werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle unter Tel.: 05323/941100 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Gartenstühlen

In Buntenbock wurden am heutigen Sonntag von der Terrasse des Gasthauses "Zur Tanne" 3 Gartenstühle im Gesamtwert von 90 Euro entwendet. Es handelt sich um Kunststoffgartenstühle der Marke "Kettler" in weiß. Mögliche Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle unter Tel.: 05323/941100 in Verbindung zu setzen.

M. Elsenbruch, PK (PK Oberharz)

