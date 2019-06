Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 17.06.19

Verkehrsunfall Am Sonntag, den 16.06.19, in den Nachmittagsstunden, verursachte ein 19-jähriger Mann aus Bockenem einen Verkehrsunfall auf der L 500. In den Serpentinen zwischen Bodenstein und Lutter kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Schutzplanke. Am Pkw und an der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw In der Nacht vom 16.06.19 auf den 17.06.19 wurden im Innenstadtbereich zwei Pkw durch einen bisher unbekannten Täter beschädigt, wobei jeweils zwei Reifen zerstochen wurden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Gewässerverunreinigung Am Sonntag, den 16.09.19, kam es in Rhüden zu einer Gewässerverunreinigung durch einlaufendes Heizöl aus einem Wohnhaus in den Bachverlauf der Rotte. Die freiwillige Feuerwehr setzte eine Ölsperre und die untere Wasserbehörde des Landkreises Goslar wurde verständigt. Gegen den 25-jährigen Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

