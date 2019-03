POL-AA: Ostalbkreis: Polizisten angegriffen, Scheibe eingeschlagen, Hundehalter gesucht, verletzte Mitarbeiter von Sicherheitsdienst, Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Polizisten angegriffen

Eine Streifenbesatzung des Gmünder Polizeireviers suchte am frühen Mittwochmorgen gegen 1 Uhr einen 21 Jahre alten Mann im Berliner Weg auf. Dieser steht im Verdacht, zuvor gegen 0.30 Uhr in der Heubacher Straße eine Scheibe an einem Gebäude eingeschlagen zu haben. Nach Ansprache durch die Polizisten reagierte der Mann sofort aggressiv und schlug nach den Armen eines Polizisten. Er wehrte sich in der Folge gegen eine Durchsuchung und musste letztlich überwältigt werden. Hierbei griff er nach der Hand eines der Beamten und bog den Daumen um, sodass der Polizist im Krankenhaus behandelt werden musste. Der alkoholisierte 21-Jährige wurde bis zum Morgen in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Schwäbisch Gmünd: Scheibe eingeschlagen

Am Dienstagabend schlugen gegen 20.30 Uhr Unbekannte die Scheibe eines Geschäfts in der Kornhausstraße ein. Zwei junge Männer männliche Personen entfernten sich danach in Richtung Marktplatz. Eine Suche nach ihnen durch mehrere Streifenbesatzungen verlief ohne Erfolg. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Waldstetten: Zu weit links gefahren

Auf der Kreisstraße 3276 zwischen Waldstetten und Schwäbisch Gmünd kam ein 24-Jähriger am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr mit seinem Pkw VW Polo zu weit nach links, wo er den entgegenkommenden Pkw Audi eines 30-Jährigen streifte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Lorch: Hund von Artgenossen gebissen

Bereits am Samstagnachmittag führte die Tochter einer 49-Jährigen zusammen mit einem Freund ihren Kurzhaarcolli spazieren. Im Bereich Götzental kam den beiden ein älteres Paar entgegen, das einen weißen Herdenschutzhund dabei hatte. Nachdem sich die beiden Tiere wohl zunächst beschnuppert hatten, biss der Herdenschutzhund massiv zu. Der Colli blieb verletzt auf der Wiese liegen. Er musste in einer Tierklinik operiert werden. Das ältere Paar ging mit dem weißen Hund davon, ohne sich um die weinenden Kinder oder den verletzten Hund zu kümmern. Hinweise auf die Besitzer des weißen Herdenschutzhundes nimmt der Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Zwei verletzte Fahrzeuginsassen und ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 20-Jähriger am Dienstagmittag verursachte. Verkehrsbedingt musste ein Pkw-Lenker sein Fahrzeug gegen 12.40 Uhr auf der Ebnater Steige in Fahrtrichtung Unterkochen anhalten. Zwei ihm nachfolgende Autofahrer hielten ihre Pkw daraufhin ebenfalls an. Der 20-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW Golf auf den Pkw Seat einer 38-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat im weiteren Verlauf auf den Pkw Mazda einer 20-Jährigen aufgeschoben. Der Unfallverursacher und die 38-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt; beide wurden ins Krankenhaus verbracht.

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr entstand. Ein 40-Jähriger fuhr auf der Friedrichstraße mit seinem Pkw Opel los, obwohl der vor ihm stehende VW Tiguan eines 70-Jährigen noch stand.

Ellwangen: Zwei verletzte Sicherheitsdienstmitarbeiter

Ein 29-jähriger Bewohner riss am Mittwochmorgen gegen 2 Uhr in einem Gebäude der Landeserstaufnahmeeinrichtung drei Feuerlöscher von der Wand und versprühte den Inhalt im Treppenhaus, woraufhin es auch zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Mann und zwei Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes kam. Als sie in Richtung Pforte gingen, lief der 29-Jährige ihnen nach und sprühte wohl gezielt auf die beiden 29 und 32 Jahre alte Männer. Beide erlitten dabei leichte Verletzungen. Der Angreifer, der unter der Wirkung von Alkohol stand, wurde bis Mittwochmorgen 6 Uhr in Polizeigewahrsam genommen.

