POL-LIP: Lemgo. Einbruchsversuch in Grundschule.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Donnerstag versuchte ein Einbrecher in die Grundschule an der Regenstorstraße einzusteigen. Der Täter richtete mit einem Werkzeug zwar Sachschäden an, gelangte aber nicht ins Gebäude oder gab auf weil er sogar gestört wurde. Wem etwas im Zusammenhang mit der Tat aufgefallen ist, der wir gebeten sich unter 05261 / 9330 beim KK Lemgo zu melden.

