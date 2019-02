Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss -

65582 Diez (ots)

Am späten Dienstagabend (12.02.2019) ereignete sich in der Limburger Straße in Diez ein Verkehrsunfall, bei dem die Verursacherin offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Zwei Pkw standen an einer Lichtzeichenanlage die rot anzeigte und wollten nach links auf die Bundesstraße 54 abbiegen. Vermutlich auf Grund Alkoholeinfluss erkannte eine 25-jähige Pkw-Fahrerin diese Situation nicht und fuhr auf die haltenden Fahrzeuge auf. Glücklicherweise wurde hierbei keiner der Beteiligten verletzt; der Pkw der Verursacherin musste allerdings abgeschleppt werden. Im Anschluss war hier eine Blutprobe zur Beweissicherung im fälligen Strafverfahren fällig.

