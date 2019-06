Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht vom 21.06.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Langelsheim. Am Freitag wurde eine 74jährige Wolfshägerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 54jähriger Kölner befuhr mit seinem BMW die Straße "Im Sohl". Beim Überqueren des Astfelder Straße beachtete er nicht die Vorfahrt der Wolfshägerin, die mit ihrem Citroen die Astfelder Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Citroen um 180 Grad herumgeschleudert und kam entgegen seiner ursprüngliche Fahrtrichtung zum Stehen. An dem Fahrzeug wurden alle Airbags ausgelöst. An beiden nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Sachschaden von jeweils etwa 10.000 Euro.

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

